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05:29 (UTC+5), 23 Июня 2026

Молодежную политику в муниципалитетах Башкирии оценят по 55 пунктам

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подписал соответствующее постановление.

Фото: БашМолодежь | Пресс-служба
Наталья Овчарук

Документ «Об утверждении системы ключевых показателей реализации молодежной политики
в Республике Башкортостан» размещен на портале правовой информации. В нем представлены 55 пунктов и баллы, по которым будут рейтинговать города и районы республики в части молодежной политики.

«Система оценки муниципальных образований включает в себя чек-лист реализации молодежной политики в муниципальных образованиях (показатели, характеризующие степень эффективности
реализации молодежной политики на территории муниципалитета, в том числе развитие инфраструктуры, кадровое обеспечение, работу с категориями молодежи, вовлечение молодежи в событийные мероприятия)», — говорится в постановлении.

Так, при составлении рейтинга, который в конечном итоге представят Главе Башкирии Радию Хабирову, будут учитывать наличие отдельного сектора молодежной политики в администрации муниципалитета, специального учреждения, пространства, долю районного или городского финансирования сферы, уровень зарплаты сотрудников учреждения молодежной политики, реализации различных программ типа «ГосСтарт», участие в «Российской школьной весне», наличие «Добро.Центра», волонтерских организаций, количество членов студенческих отрядов и т. д.

Контроль за исполнением постановления возложен на вице-премьера правительства Башкирии Алексея Касьянова.

Ранее Башинформ сообщал, почему Глава Башкирии Радий Хабиров часто встречается с молодежью. Руководитель республики отметил, что ему важно слышать молодое поколение.

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