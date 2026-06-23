Документ «Об утверждении системы ключевых показателей реализации молодежной политики

в Республике Башкортостан» размещен на портале правовой информации. В нем представлены 55 пунктов и баллы, по которым будут рейтинговать города и районы республики в части молодежной политики.

«Система оценки муниципальных образований включает в себя чек-лист реализации молодежной политики в муниципальных образованиях (показатели, характеризующие степень эффективности

реализации молодежной политики на территории муниципалитета, в том числе развитие инфраструктуры, кадровое обеспечение, работу с категориями молодежи, вовлечение молодежи в событийные мероприятия)», — говорится в постановлении.

Так, при составлении рейтинга, который в конечном итоге представят Главе Башкирии Радию Хабирову, будут учитывать наличие отдельного сектора молодежной политики в администрации муниципалитета, специального учреждения, пространства, долю районного или городского финансирования сферы, уровень зарплаты сотрудников учреждения молодежной политики, реализации различных программ типа «ГосСтарт», участие в «Российской школьной весне», наличие «Добро.Центра», волонтерских организаций, количество членов студенческих отрядов и т. д.

Контроль за исполнением постановления возложен на вице-премьера правительства Башкирии Алексея Касьянова.

Ранее Башинформ сообщал, почему Глава Башкирии Радий Хабиров часто встречается с молодежью. Руководитель республики отметил, что ему важно слышать молодое поколение.