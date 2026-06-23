«Система оценки муниципальных образований включает в себя чек-лист реализации молодежной политики в муниципальных образованиях (показатели, характеризующие степень эффективности
реализации молодежной политики на территории муниципалитета, в том числе развитие инфраструктуры, кадровое обеспечение, работу с категориями молодежи, вовлечение молодежи в событийные мероприятия)», — говорится в постановлении.
Так, при составлении рейтинга, который в конечном итоге представят Главе Башкирии Радию Хабирову, будут учитывать наличие отдельного сектора молодежной политики в администрации муниципалитета, специального учреждения, пространства, долю районного или городского финансирования сферы, уровень зарплаты сотрудников учреждения молодежной политики, реализации различных программ типа «ГосСтарт», участие в «Российской школьной весне», наличие «Добро.Центра», волонтерских организаций, количество членов студенческих отрядов и т. д.
Контроль за исполнением постановления возложен на вице-премьера правительства Башкирии Алексея Касьянова.
Ранее Башинформ сообщал, почему Глава Башкирии Радий Хабиров часто встречается с молодежью. Руководитель республики отметил, что ему важно слышать молодое поколение.
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