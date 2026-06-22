В Башкирии приостановлен аудит крупных инвестпроектов с участием региона

В Башкирии постановлением правительства РБ приостановлено действие положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Республики Башкортостан.

Данное постановление распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2026 года и на период до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на инвестиционном часе одобрены новые инвестпроекты.