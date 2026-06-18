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15:36 (UTC+5), 18 Июня 2026

В Башкирии на инвестиционном часе одобрены новые инвестпроекты

Фото: pravitelstvorb.ru | сайт
Сергей Николаев

В Доме Республики состоялось очередное заседание инвестиционного комитета в формате «Инвестчас» под председательством премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова. На заседании были представлены новые инвестпроекты.

Первой представленной инвестинициативой стал проект создания комплекса по производству стройматериалов со складским-логистическим комплексом в селе Алаторка Иглинского района. Комплекс будет включать в себя производство товарного бетона, сухих смесей и ЖБИ, изготовление металлоконструкций. Планируется строительство торгового центра для презентации и реализации готовой продукции. Инвестор намерен вложить в проект прядка 470 млн рублей.

Второй представленный проект предполагает создание в Иглинском районе откормочных площадок (фидлотов). Реализация данной инициативы позволит кормить по 800 голов крупнорогатого скота и поспособствует увеличению кормовой базы. Инвестиции составят 140 млн рублей.

Следующей инициативой стал проект создания в селе Жуково Уфимского района комплекса придорожного сервиса. Он будет включать в себя гостиницу, кафе, автосервис, шиномонтаж, автомойку и магазин автозапчастей. Стоимость проекта составит 180 млн рублей.  

Четвертым проектом, представленным на заседании инвесткомитета, стало создание в Уфе многофункционального центра районного значения. Цель инициативы - обеспечение доступной среды для семейного отдыха, в том числе социально-бытовых услуг для населения. Капиталовложения в данный проект оцениваются в 317 млн рублей.

Другой инвестор планирует вложить 53 млн рублей в строительство придорожного комплекса «Гринфилд» в селе Первушино Кушнаренковского района.

Инвестиционный комитет одобрил все представленные проекты и присвоил им статус приоритетных.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в республике за семь лет вырос на 76%.

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