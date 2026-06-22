Глава Башкирии призвал всех поддержать Общероссийскую минуту молчания

«Сегодня в 12.15 по московскому времени по всей стране пройдет Общероссийская минута молчания. Мы также должны принять в этом участие», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе Башкортостана.

22 июня — День памяти и скорби в России. В этот день, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Общероссийская минута молчания будет объявлена в 12.15 по московскому времени. Именно в это время 22 июня 1941 года прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о вероломном нападении Германии на нашу Родину.

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