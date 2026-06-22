Среда, 24 Июня 2026
|
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
05:27 (UTC+5), 22 Июня 2026

Глава Башкирии напомнил о значении Дня памяти и скорби

Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. Об этой дате на своих страницах в соцсетях написал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Фото: Олег Яровиков | Архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

«22 июня 1941 года разделило историю нашей страны на „до“ и „после“. Началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в нашей истории. Память о ней живет в каждой семье», — подчеркнул Глава республики.

Он отметил, что, как и всегда в канун Дня памяти и скорби, в республике зажглись тысячи свечей. В эти дни мы вспоминаем наших павших героев, склоняем голову перед всеми, чьи жизни унесла война.

«Сегодня Россия вновь вынуждена сражаться с нацизмом. С попытками переписать нашу историю, обесценить подвиг дедов и прадедов. Но мы сделаем всё, чтобы быть достойными их памяти. Всё для Победы», — пообещал Радий Хабиров.

Ранее мы писали, что 22 июня, в 12.15 по московскому времени состоится общероссийская минута молчания.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru