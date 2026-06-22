Глава Башкирии напомнил о значении Дня памяти и скорби

«22 июня 1941 года разделило историю нашей страны на „до“ и „после“. Началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в нашей истории. Память о ней живет в каждой семье», — подчеркнул Глава республики.
Он отметил, что, как и всегда в канун Дня памяти и скорби, в республике зажглись тысячи свечей. В эти дни мы вспоминаем наших павших героев, склоняем голову перед всеми, чьи жизни унесла война.
«Сегодня Россия вновь вынуждена сражаться с нацизмом. С попытками переписать нашу историю, обесценить подвиг дедов и прадедов. Но мы сделаем всё, чтобы быть достойными их памяти. Всё для Победы», — пообещал Радий Хабиров.
Ранее мы писали, что 22 июня, в 12.15 по московскому времени состоится общероссийская минута молчания.
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