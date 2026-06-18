Глава района Башкирии окажет помощь участнику СВО

Глава администрации Аскинского района Динис Юсупов встретился с участником СВО с позывным «Рубль», который прибыл домой в краткосрочный отпуск.
Военнослужащий рассказал руководителю муниципалитета о буднях на передовой и о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются бойцы. Солдат поделился, какая поддержка им необходима в первую очередь. В частности, «Рубль» попросил помочь с приобретением горелки для котла. По словам воина, оборудование необходимо для обустройства быта в полевых условиях.
Динис Юсупов заверил бойца, что в ближайшее время гуманитарная помощь будет оказана.
«Искренне восхищаюсь их стойкостью, мужеством и силой духа, которые они сохраняют вопреки всем испытаниям», — отметил Динис Юсупов.
Он пожелал военнослужащему хорошо отдохнуть в кругу семьи и набраться сил перед возвращением в зону выполнения боевых задач.
Ранее военкоры и волонтёры Башкирии рассказали о миссии на СВО и в тылу.
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