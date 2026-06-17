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11:23 (UTC+5), 17 Июня 2026

В Уфе рассказали о мерах по социальной адаптации иностранных граждан

Сегодня в Уфе на заседании Совета по межнациональным отношениям при Главе республики обсудили меры по социальной адаптации иностранных граждан, проживающих в Башкортостане.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы РБ
Азат Гиззатуллин

Эту работу выполняют на системной основе, в том числе через повышение правовой грамотности, просветительские и культурные мероприятия.

Эффективность таких мер подтверждается статистическими показателями. В частности, за первые пять месяцев 2026 года число преступлений, совершённых иностранными гражданами, снизилось на 60 процентов.

 – В основном такие случаи носят бытовой характер. Межнациональных конфликтов в их числе нет, – сообщил министр внутренних дел по Башкортостану Александр Воронежский.

Напомним, 2026 год в России решением президента объявлен Годом единства народов. В его рамках в Башкортостане предусмотрели большое количество тематических мероприятий – Международную книжную ярмарку «Китап-Байрам», Международный Аксаковский праздник и другие.

 Одно из крупнейших культурных событий 2026 года – III Всероссийская детская фольклориада, которая пройдёт в Уфе с 23 по 27 июня и примет на своих площадках 1100 участников из 80 регионов России.

 – Принимать такой творческий форум – большая гордость и одновременно ответственность, – подчеркнул Радий Хабиров. – Важно провести это мероприятие на высоком уровне.

Ранее мы писали, что в Башкирии обсудили сохранение межнациональной стабильности в условиях СВО.

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