Состав комитета Госсобрания Башкирии пополнился 11-м депутатом

В состав комитета Госсобрания РБ по государственному строительству и местному самоуправлению ввели депутата Курултая РБ седьмого созыва Ильшата Музафарова. Соответствующее постановление подписал и. о. председателя республиканского парламента Илшат Тажитдинов.

Из документа следует, что состав комитета теперь состоит из 11 депутатов.

Постоянный комитет занимается разработкой и предварительным рассмотрением проектов законов республики, подготовкой заключений по ним, контролем за исполнением законов, участием в парламентских расследованиях и анализом реализации законодательства.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе назначат выборы депутатов городского совета шестого созыва.