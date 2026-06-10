В Уфе назначат выборы депутатов городского совета шестого созыва

Депутаты горсовета Уфы рассмотрели проекты решений и сформировали повестку 63-го заседания. В повестку вошли 32 вопроса. Среди них – отчёты о деятельности совета пятого созыва, молодёжной общественной палаты при горсовете в 2025 году, назначение выборов депутатов городского совета шестого созыва.
Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы об исполнении бюджета за 2025 год, внесения изменений в бюджет на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также в правила благоустройства территории Уфы и в положения об администрациях районов города.
На заседании совета депутаты заслушают отчёт о реализации муниципальной программы по развитию предпринимательства и туризма в столице республики, рассмотрят вопросы о присвоении наименования новым улицам, переулкам и скверу.
Ранее сообщалось, что в Уфе прошло обучение наблюдателей за выборами.
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