В Уфе назначат выборы депутатов городского совета шестого созыва

Депутаты горсовета Уфы рассмотрели проекты решений и сформировали повестку 63-го заседания. В повестку вошли 32 вопроса. Среди них – отчёты о деятельности совета пятого созыва, молодёжной общественной палаты при горсовете в 2025 году, назначение выборов депутатов городского совета шестого созыва.

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы об исполнении бюджета за 2025 год, внесения изменений в бюджет на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также в правила благоустройства территории Уфы и в положения об администрациях районов города.

На заседании совета депутаты заслушают отчёт о реализации муниципальной программы по развитию предпринимательства и туризма в столице республики, рассмотрят вопросы о присвоении наименования новым улицам, переулкам и скверу.

Ранее сообщалось, что в Уфе прошло обучение наблюдателей за выборами.