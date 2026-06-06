В Уфе прошло обучение наблюдателей за выборами

Напомним, в 2026 году в Башкирии пройдут 24 избирательные кампании в муниципалитетах. На них будет выбран 81 депутат сельских, районных и городских советов. Такие данных размещены на сайте Центральной избирательной комиссии РБ.
Голосование пройдет в единый день 20 сентября. Наибольшее число депутатов – 36 человек будет избрано в городской совет Уфы. По 10 мандатов получат народные избранники Аургазинского и Белорецкого районов. В других городах и районах республики выборы будут дополнительными, на них решится судьба от 1 до 3 мандатов.
Параллельно с выборами муниципалитетов в единый день голосования в Башкирии состоятся выборы депутатов Госдумы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.