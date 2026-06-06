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15:15 (UTC+5), 06 Июня 2026

В Уфе прошло обучение наблюдателей за выборами

В Советском районе Уфы в онлайн-формате прошло обучение наблюдателей-блогеров, которые будут усиливать информационное сопровождение избирательного процесса, сообщает администрация города.

Фото: пресс-служба | администрация Уфы
Сергей Николаев

Напомним, в 2026 году в Башкирии пройдут 24 избирательные кампании в муниципалитетах. На них будет выбран 81 депутат сельских, районных и городских советов. Такие данных размещены на сайте Центральной избирательной комиссии РБ. 

Голосование пройдет в единый день 20 сентября. Наибольшее число депутатов – 36 человек будет избрано в городской совет Уфы. По 10 мандатов получат народные избранники Аургазинского и Белорецкого районов. В других городах и районах республики выборы будут дополнительными, на них решится судьба от 1 до 3 мандатов.   

Параллельно с выборами муниципалитетов в единый день голосования в Башкирии состоятся выборы депутатов Госдумы.

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