В Уфе прошло обучение наблюдателей за выборами

Напомним, в 2026 году в Башкирии пройдут 24 избирательные кампании в муниципалитетах. На них будет выбран 81 депутат сельских, районных и городских советов. Такие данных размещены на сайте Центральной избирательной комиссии РБ.

Голосование пройдет в единый день 20 сентября. Наибольшее число депутатов – 36 человек будет избрано в городской совет Уфы. По 10 мандатов получат народные избранники Аургазинского и Белорецкого районов. В других городах и районах республики выборы будут дополнительными, на них решится судьба от 1 до 3 мандатов.

Параллельно с выборами муниципалитетов в единый день голосования в Башкирии состоятся выборы депутатов Госдумы.