Глава Башкирии поблагодарил за организацию праздников

– Прошедшая неделя была богата на памятные и праздничные дни. 12 июня мы отметили День России и День города Уфы. Этот праздник является частью нашей жизни, жители понимают его суть – день нашей большой великой страны. Прошло много мероприятий в республике. Я хотел поблагодарить всех, в том числе силовиков, прошло без проблем, без ЧП, – сказал руководитель региона.

Радий Хабиров также отметил, что в минувшие выходные почти в 20 муниципалитетах были организованы сабантуи, всё провели хорошо, без происшествий.

Ранее мы писали, что в День города возложили цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести».