В Башкирии опять продлили режим «чёрного неба»

Башгидрометцентр предупредил о неблагоприятных метеорологических условиях для Уфы, Стрелитамака и Салавата — главных промышленных центров региона. Пока синоптикам известно, что НМУ продлятся до 20 часов понедельника. Осадки и туманы приводят к тому, что выбросы могут скапливаться в приземном слое воздуха. При таком режиме предприятия должны снижать выбросы вредных веществ. Он действовал и перед праздниками.