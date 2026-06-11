В Башкирии форум «Ватан көсө – сила Отечества» пройдет в сентябре

Соответствующие изменения внесены в указ Главы Республики Башкортостан о проведении форума «Ватан көсө – сила Отечества». Напомним, ранее его проводили в мае.

Оператором организации и проведения форума определили Республиканский центр народного творчества.

Кроме того, изменился состав оргкомитета форума. В него вошли начальник Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию Ильмир Аглиуллин, и. о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов, директор РЦНТ Салават Киреев, а также и. о. председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.

Ранее мы писали, что в Чишминском районе Башкирии прошел зональный форум «Атайсал».