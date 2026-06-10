Госдума приняла новый пакет мер против кибермошенников

Депутаты Госдумы одобрили второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Документ впервые закрепляет механизм возмещения ущерба — банки и сотовые операторы теперь будут компенсировать потери, если не исполнят установленные требования по защите граждан.
Одно из ключевых нововведений — возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно через личный кабинет оператора или при личном обращении. Снять запрет дистанционно не получится — потребуется личное присутствие. Операторы также обязаны предупреждать абонентов о звонках из-за границы.
Кроме того, родители смогут уведомлять операторов, что сим-картой пользуется ребёнок, а значит, он будет получать контент с учётом возраста.
Для борьбы с дропперством и массовым использованием банковских продуктов в преступных схемах вводятся ограничения на количество карт. Один человек сможет иметь не более 20 банковских карт в целом и не более пяти карт в одном банке.
Кроме того, вводится запрет на массовые обзвоны граждан без предварительного согласия. Исключение сделано для госорганов, Банка России и кредитных организаций — они могут звонить без согласия, если это связано с предупреждением мошенничества или исполнением требований закона.
Также закон предусматривает бесплатную идентификацию мобильных устройств через IMEI-базу. В банковских приложениях и мессенджере MAX появится «красная кнопка» для экстренного сообщения о попытке мошенничества.
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