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05:18 (UTC+5), 10 Июня 2026

Госдума приняла новый пакет мер против кибермошенников

В их числе: «красная кнопка», лимит на карты и блокировка зарубежных звонков.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Альфия Аглиуллина

Депутаты Госдумы одобрили второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Документ впервые закрепляет механизм возмещения ущерба — банки и сотовые операторы теперь будут компенсировать потери, если не исполнят установленные требования по защите граждан.

Одно из ключевых нововведений — возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно через личный кабинет оператора или при личном обращении. Снять запрет дистанционно не получится — потребуется личное присутствие. Операторы также обязаны предупреждать абонентов о звонках из-за границы.

Кроме того, родители смогут уведомлять операторов, что сим-картой пользуется ребёнок, а значит, он будет получать контент с учётом возраста.

Для борьбы с дропперством и массовым использованием банковских продуктов в преступных схемах вводятся ограничения на количество карт. Один человек сможет иметь не более 20 банковских карт в целом и не более пяти карт в одном банке.

Кроме того, вводится запрет на массовые обзвоны граждан без предварительного согласия. Исключение сделано для госорганов, Банка России и кредитных организаций — они могут звонить без согласия, если это связано с предупреждением мошенничества или исполнением требований закона.

Также закон предусматривает бесплатную идентификацию мобильных устройств через IMEI-базу. В банковских приложениях и мессенджере MAX появится «красная кнопка» для экстренного сообщения о попытке мошенничества.

Ранее полиция предупредила о новом хорошо замаскированном трояне.

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