Полиция предупредила о новом хорошо замаскированном трояне

Управление кибербезопасности МВД предупредило о распространении нового вируса для Android. Это вредоносное ПО Drama RAT, которое маскируется под модификации для популярных игр (например, Minecraft), бесплатные ChatGPT или VPN-сервисы, либо под счета для оплаты или официальные декларации. Также их могут прислать ссылкой в SMS, мессенджерах или письмах.

После установки вирус просит «обновиться» и требует доступ к «Службе специальных возможностей». Получив его, вредонос может считывать содержимое экрана, перехватывать логины и пароли, имитировать касания экрана. Он может попросить новый пин-код, после чего устройство окажется заблокированным. Этот троян нельзя обнаружить статическим анализом APK, отмечают специалисты.

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