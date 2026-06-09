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05:52 (UTC+5), 09 Июня 2026

В Госдуме взяли в приоритет инициативы с ПМЭФ-2026

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

На заседании совета парламента обсудили план законодательного обеспечения исполнения поручений Президента РФ по итогам прошедшего XXIX Петербургского международного экономического форума.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал конкретные задания профильным комитетам, разработать меры, о которых говорил президент.

Поставлены задачи — отложить снижение порога выручки, при котором компании обязаны переходить с упрощенной системы налогообложения на уплату НДС. Также необходимо проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. Комитету по труду и соцполитике поручено как можно скорее подготовить к рассмотрению законопроект о стажировках. Документ должен законодательно закрепить возможность для молодых специалистов получать первый профессиональный опыт.

Все законопроекты должны быть готовы и рассмотрены парламентом до конца текущей сессии.

Ранее «Башинформ» публиковал  главные заявления Владимира Путина на ПМЭФ-2026.

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