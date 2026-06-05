В основе инвестуспехов Башкирии лежит внимание к бизнесу – Ирина Абрамова

«Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме презентовали результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ) на основе опроса предпринимателей. Башкирия третий год подряд удерживает третье место в рейтинге инвестклимата. Эта стабильность — показатель того, что бизнес считает: в республике созданы, действительно оптимальные условия для инвестирования. В том числе в вопросах защиты его интересов», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом «Башинформа» Ирина Абрамова.

Оценка регионов проводится по восьми ключевым направлениям: поддержка бизнеса, инфраструктура, технологии и связь, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции, экспортная деятельность, инженерные сети и коммуникации и, конечно, защита бизнеса. По мнению Абрамовой, в этом направлении в республике выстроена серьезная работа. Принято множество нормативно-правовых актов, действует институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. В каждом муниципалитете есть свой бизнес-шериф, проводятся инвестчасы. Все это вкупе не только нивелирует негативные экономические последствия после введения экономических санкций в отношении России, но, в первую очередь, «помогает развивать бизнес в нынешних непростых реалиях».

«Но главное, что хочется подчеркнуть: в номинации „Защита бизнеса“ при подсчетах берется за основу мнение предпринимателей о силовом и административном давлении на бизнес. Лидерство Башкирии в данной номинации говорит о том, что в республике это давление минимальное. Это результат работы большой управленческой команды и, конечно же, постоянного контроля со стороны Главы Башкортостана Радия Хабирова», — резюмировала уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова.

Как ранее сообщал Башинформ, по итогам 2025 года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России Башкортостан вместе с Сахалинской областью и Санкт-Петербургом занял третье место, сохранив свою позицию прошлого года. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Татарстан, а вторую разделили Нижегородская и Московская области.