Эксперт прокомментировал сохранение позиций Башкирии в рейтинге АСИ

Об этом «Башинформу» заявил доцент Финансового университета при правительстве России, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Экономическая политика Башкортостана соответствует тем требованиям, которые Агентство стратегических инициатив предъявляет к своему рейтингу, отметил эксперт.

«Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах — очень важный документ, хорошо проработанный материал. Поэтому третье место Башкортостана в рейтинге АСИ — это не только доказательство успеха в экономической политике. Это также успех стабильного управления, который позволил достичь третьего места год назад и удержать его сейчас», — убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, в Башкортостане многое делается для экономического развития региона, и АСИ отмечает это своим рейтингом.

«Но еще больше нужно и можно сделать, поскольку потенциал республики значительно превосходит даже те хорошие результаты, которые уже достигнуты. Есть возможность для дальнейшего роста. Перспективы развития экономики Башкортостана существуют и они достаточно объективны. То, что республике удается удерживать третье место в рейтинге АСИ в сегодняшних непростых экономических и политических условиях, доказывает, что и возможность для дальнейшего развития тоже есть».

Как сообщал Башинформ, 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России, который ежегодно формирует АСИ на основе опроса предпринимателей. По итогам 2025 года Башкортостан вместе с Сахалинской областью и Санкт-Петербургом занял третье место, сохранив свою позицию прошлого года. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Татарстан, а вторую разделили Нижегородская и Московская области.

Напомним, республика стартовала в рейтинге с 40-го места в 2014 году, через год Башкортостан вошел в топ-20, в десятку лучших попал по итогам 2019 года, заняв девятое место в рейтинге.