3 место Башкирии в рейтинге АСИ имеет политико-репутационное значение

По мнению Арсена Шаяхметова, с имиджевой точки зрения подобный результат является сигналом того, что Башкортостан воспринимается федеральным центром как территория с набором реализованных приоритетных проектов, предсказуемыми правилами игры и сформированными механизмами поддержки и поощрения инвесторов.

«Для руководства республики рейтинг выполняет функцию внешней федеральной оценки качества управления. В современных условиях конкуренция между регионами идет не только за федеральные ресурсы, но и за инвестиции, кадры, технологии и крупные инфраструктурные проекты. Такие рейтинги зачастую фиксируют не только текущее положение, а тренды и управленческие усилия, которые принимаются в регионе», — отметил эксперт.

В последующем при ведении переговоров с российскими и международными инвесторами регионы используют рейтинг как компонент своего портфолио, призванный подтвердить надежность и предсказуемость условий работы — именно это и нужно зачастую бизнесу.

«Если говорить о политическом измерении, то сохранение Башкортостаном места в группе лидеров является также оценкой эффективности региональной модели управления, деятельности Главы и правительства республики. Он отражает один из главных показателей KPI — экономической устойчивости территории и создания условий для её развития. С учётом кремлевского тренда на внедрение измеримых показателей эффективности на всё и вся, рейтинг АСИ возглавил линейку авторитетных рейтингов и, по сути, стал отражением взаимоотношений между центром и регионами», — прокомментировал Арсен Шаяхметов.

Как сообщал Башинформ, 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России, который ежегодно формирует АСИ на основе опроса предпринимателей. По итогам 2025 года Башкортостан вместе с Сахалинской областью и Санкт-Петербургом занял третье место, сохранив свою позицию прошлого года. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Татарстан, а вторую разделили Нижегородская и Московская области.

Напомним, республика стартовала в рейтинге с 40-го места в 2014 году, через год Башкортостан вошел в топ-20, в десятку лучших попал по итогам 2019 года, заняв девятое место в рейтинге.