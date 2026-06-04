Башкирия наладит сотрудничество с Фондом развития научно-культурных связей

Как пояснили в правительстве РБ, документ направлен на развитие науки, образования, культуры и инноваций на территории региона.
«Наша республика — один из ведущих центров науки и образования Приволжского федерального округа. История и культура Башкортостана уникальны и являются примером многовековой сплоченности народов, проживающих в регионе. Подписанное соглашение позволяет придать еще больший стимул развитию науки и инноваций», — заявил Андрей Назаров.
Соглашение предполагает укрепление научно-образовательного и культурного потенциала региона, содействие реализации приоритетных направлений государственной политики в области науки, образования и культуры. Документ также направлен на координацию усилий сторон в реализации совместных проектов и программ, обмен опытом и лучшими практиками в области научной, образовательной и культурной деятельности.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Башкортостаном, потому что он относится к регионам с высоким уровнем технологического развития», — подчеркнула генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк.
Напомним, Башкортостан представил на Петербургском международном экономическом форуме стенд региона, представляющий собой пространство-трансформер, который организаторы называют «живым организмом». Основной связующей линией станет шоу, в котором будут представлены ключевые направления развития: культура и история, наука и образование, промышленность и инновации, экономика и инвестиции.
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