В России назначили нового бизнес-омбудсмена

Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в России стал Александр Шохин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова.

Отмечается, что это назначение Шохин будет совмещать с должностью главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ранее Радий Хабиров официально представил нового вице-премьера Олега Ли, который займется внедрением ИИ в Башкирии.