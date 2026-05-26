В Башкирии стартовало предварительное голосование «Единой России»

В Башкирии на сайте PG.ER.RU запустили электронное предварительное голосование «Единой России». Принять участие в голосовании могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели. Также они могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму и Уфимский горсовет.

Круглосуточное наблюдение за ходом ЭПГ «Единая Россия» ведут федеральный и региональный ситуационные центры.



Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.



В Башкортостане на 25 мая 2026 года по электронному предварительному голосованию на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации зарегистрировано 116 заявлений от кандидатов. Из числа действующих депутатов Госдумы на предварительное голосование 2026 года выдвинулись 9 кандидатов, 15 кандидатов из числа действующих депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 4 кандидата из числа депутатов городского Совета Уфы.



На предварительное голосование в горсовет Уфы зарегистрировали 264 заявления, из числа действующих депутатов выдвинулись 17 кандидатов.



Общее количество зарегистрированных избирателей в республике более 370 тысяч человек.



— 25 мая стартовал процесс электронного голосования на сайте pg.er.ru, участие в котором дает возможность гражданам напрямую повлиять на состав депутатского корпуса. Участвуют в предварительном голосовании более 380 кандидатов, — подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Мельников.



В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании. На выборы в Госдуму по республике зарегистрировалось 18 кандидатов — ветеранов спецоперации, на выборы в горсовет Уфы — 26 кандидатов из числа ветеранов СВО.



Электронное предварительное голосование пройдет до 31 мая 2026 года, а подведение его результатов ожидается не позднее 3 июня 2026 года.

Ранее правозащитник Александр Брод оценил подготовку Башкирии к выборам 2026 года.