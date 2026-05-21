Правозащитник Александр Брод оценил подготовку Башкирии к выборам 2026 года

Выборы в Республике Башкортостан всегда проходят динамично и ярко. В условиях беспрецедентного внешнего давления и информационных атак регион делает ставку на тотальный общественный контроль и экспертное сопровождение выборов-2026.

Масштабы такой работы лично оценил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод по результатам двухдневного визита.

В Уфе правозащитник провел серию встреч со всеми ключевыми участниками процесса: Главой РБ Радием Хабировым, руководством ЦИК республики, Общественной палаты РБ, депутатами Госсобрания — Курултая, а также с пулом электоральных экспертов и представителями правозащитных институтов.