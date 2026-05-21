Правозащитник Александр Брод оценил подготовку Башкирии к выборам 2026 года

Выборы в Республике Башкортостан всегда проходят динамично и ярко. В условиях беспрецедентного внешнего давления и информационных атак регион делает ставку на тотальный общественный контроль и экспертное сопровождение выборов-2026.
Масштабы такой работы лично оценил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод по результатам двухдневного визита.
В Уфе правозащитник провел серию встреч со всеми ключевыми участниками процесса: Главой РБ Радием Хабировым, руководством ЦИК республики, Общественной палаты РБ, депутатами Госсобрания — Курултая, а также с пулом электоральных экспертов и представителями правозащитных институтов.
Предстоящий Единый день голосования (ЕДГ) будет значительным. В сентябре в России запланировано более 2,2 тысячи избирательных кампаний всех уровней, в ходе которых будет замещаться свыше 22,8 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Жителям Башкирии, помимо выборов депутатов Государственной Думы, предстоит определить новые составы Совета городского округа город Уфа и советов сельских поселений. Основная специфика текущего электорального процесса — его проведение в условиях специальной военной операции и непрекращающейся информационной войны.
«Избирательная кампания проходит в условиях СВО, что накладывает особую ответственность на всех участников процесса. Российские выборы являются одной из главных целей атак информационно-психологической войны против России, направленной на раскол нашего общества. Многолетние последовательные попытки дискредитировать, сорвать выборы и поставить под сомнение легитимность политической системы продолжаются и сейчас. По мере развития избирательной кампании они будут только усиливаться», — подчеркнул Александр Брод во время общения с экспертами.
В этих реалиях, по мнению главы НОМ, созданные в регионах экспертные сообщества должны стать надежным «фильтром» против фальсификаций и предвзятости.
Главным инструментом обеспечения прозрачности голосования в республике станет корпус независимых наблюдателей. Общественная палата Башкортостана уже развернула системную работу по их обучению и привлечению новых специалистов. Акцент делается на юридической грамотности и стрессоустойчивости. Председатель Общественной палаты Башкирии Энже Ахмадуллина раскрыла детали масштабной подготовки.
«На предстоящих выборах контроль за ходом голосования усилят около 13 тысяч общественных наблюдателей, которые будут работать абсолютно на каждом избирательном участке республики. Регулярное, системное обучение позволяет нашим наблюдателям не просто присутствовать на участках, а эффективно применять полученные юридические и практические знания непосредственно в день голосования. Это наш главный ресурс открытости», — отметила она.
Параллельно в республике выстроена система противодействия дезинформации. Центр управления регионом Башкортостана и АНО «Диалог Регионы» ведут мониторинг интернет-пространства на базе платформы «Война с фейками. Башкортостан», а государственные СМИ оперативно публикуют разъяснительные материалы. По словам председателя Центризбиркома РБ Азата Галимханова, такой непрерывный мониторинг и своевременная правовая оценка рисков позволяют пресекать любые провокации и укрепляют доверие граждан к институту выборов.
В ходе визита Александра Брода детально обсуждалась координация всех ведомств. Глава республики Радий Хабиров официально заверил, что органы исполнительной власти обеспечат полное соблюдение законодательства и предоставят равные рабочие условия для всех политических сил региона.
Особое внимание правозащитник уделил роли ветеранов СВО и сохранению межнационального мира. В рамках визита Александр Брод посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества» на Советской площади, где встретился с его руководителем Гульнур Кульсариной и ее командой. Обсуждались вопросы адресной правовой и социальной помощи бойцам и их семьям. Руководитель НОМ пообещал вынести актуальные вопросы нотариального и адвокатского сопровождения участников СВО на федеральный уровень — в рамках заседаний СПЧ и Общественной палаты РФ.
Завершая визит, Александр Брод напомнил о важности сплоченности в год, который объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России.
«НОМ приветствует, когда в ряды общественных наблюдателей, в составы Общественных штабов вступают мужественные участники СВО. Сейчас нам важно всем вместе работать над сохранением нашего национального и религиозного единства. Желающих нарушить его на коллективном Западе немало — мы видели попытки провокаций в Дагестане, Якутии, Бурятии. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы выборы прошли без элементов национальной розни, а наше единство сохранялось на долгие годы», — подчеркнул он.
Со своей стороны эксперт отметил высокую степень готовности региона к избирательному марафону. И планы НОМ об организации в республике серии обучающих семинаров и информационно-методическом сопровождении местных экспертов будут только способствовать качественному проведению предстоящей избирательной кампании.
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