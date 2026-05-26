Светлана Чупшева и Андрей Назаров обсудили развитие предпринимательства

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и премьер-министр РБ Андрей Назаров в ходе встречи обсудили развитие предпринимательства.
Напомним, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, ежегодно формируемом АСИ, Республика Башкортостан в 2025 году заняла третье место.
«В этом году в опросах приняли участие 80 тысяч предпринимателей и инвесторов по всей стране. Это дало нам большую точность в результатах и понимание, какие параметры инвестиционного климата сегодня созданы в отдельных муниципалитетах», – рассказала гендиректор АСИ.
Андрей Назаров поблагодарил АСИ и лично Светлану Чупшеву за высокую оценку и профессиональное сопровождение работы Башкортостана по улучшению инвестиционного климата.
«Методология Агентства стратегических инициатив, основанная на мнении тысяч предпринимателей, позволяет нам видеть реальную картину на местах и выстраивать эффективную системную работу. Результат этой работы – семь лет непрерывного роста инвестиций, выход на исторический максимум с опережением общероссийской динамики практически в два раза и положительная динамика по 45 из 49 прогнозных показателей Национального рейтинга», – заявил Андрей Назаров.
Ранее сообщалось, что в Башкирии сформируют новые подходы к содействию предпринимательству.
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