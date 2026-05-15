В Башкирии сформируют новые подходы к содействию предпринимательству

Стратегическую сессию открыл первый заместитель премьер-министра правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. В своем выступлении он подчеркнул, что республика сегодня находится в точке, когда традиционные механизмы поддержки бизнеса требуют серьезного обновления, а экономике необходимы нестандартные и опережающие решения.
В рамках сессии была организована работа десяти тематических площадок, посвященных инвестиционной политике, развитию предпринимательства, интеграционным проектам, повышению производительности труда, туристическому потенциалу республики, новым инструментам поддержки бизнеса, развитию геопарков и вовлечению объектов культурного наследия в предпринимательскую среду.
Основной целью стратсессии стала выработка конкретных решений по созданию в республике максимально комфортной деловой среды, в которой предприниматели и инвесторы смогут быстрее запускать проекты, развивать производство и внедрять новые технологии. По итогам работы планируется формирование полноценной программы действий, где каждый пункт будет подкреплен сроками, ответственными и необходимыми ресурсами.
Кроме того, расширенную региональную программу «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для обеспечения перехода экономики нашей республики на высокопроизводительное русло планируется представить министру экономического развития России Максиму Решетникову на площадке Петербургского международного экономического форума уже в июне.
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