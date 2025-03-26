Михаил Мишустин назвал строительство сети кампусов заделом на годы вперед

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая сегодня с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, назвал строительство кампусов в регионах — серьезным вкладом в научно-технологическое развитие страны. В числе уже готовых объектов он указал кампусы в Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Челябинске и Уфе.

По мнению Мишустина, кампусы — это пространства для образовательной и исследовательской деятельности, проживания и занятий спортом обучающихся и преподавателей.

«Это наш серьезный задел в компетенциях на годы вперед», — подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что проект кампусов реализуется по поручению президента. Всего запланировано строительство 40 кампусов мирового уровня. Кроме того, еще на 6 лет продлена программа «Приоритет 2030».

Михаил Мишустин также указал на обновление материально-технической базы почти 2 тыс. мастерских в 320 организациях среднего профессионального образования. Всего за 5 лет было модернизировано порядка 7,5 тыс. таких мастерских.



В рамках федерального проекта «Профессионалитет» при участии бизнеса уже 370 кластеров готовят учеников по 24 востребованным направлениям.



Открыто свыше 700 учебно-производственных комплексов в 68 регионах для учеников старших классов, чтобы они могли приобретать навыки по рабочим специальностям.



Расширяется целевое обучение за счет федерального бюджета. На 2025/2026 учебный год квоты увеличены почти по 80 направлениям, а по некоторым медицинским — до 100%.

Ранее сообщалось, что четыре вуза Башкирии вошли в программу «Приоритет 2030».