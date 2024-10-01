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1 Октября , 10:04

Правительство РФ поддержало законопроект Башкирии о штрафах за курение в школах

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Правительство Российской Федерации поддержало предложенные парламентом Башкирии изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Они направлены на сокращение масштабов курения в школьной среде, сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, законодательная инициатива депутатов Башкирии касается потребления никотинсодержащей продукции, включая электронные сигареты и вейпы, на территориях или в помещениях школ и детских садов. Для нарушителей предлагается ввести более высокие штрафы – от 2000 до 3000 рублей (сейчас они составляют 500 – 1500 рублей). Правительство России согласилось с концепцией законопроекта, предложив уточнить отдельные формулировки. После доработки законопроект будет внесен в Государственную Думу.

Ранее «Башинформ» сообщал о введении в Башкирии штрафов за курение вейпов в общественных местах.

Автор:Роман Якимчук
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