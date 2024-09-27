Мэр Уфы поблагодарил Радия Хабирова и жителей Башкирии за поддержку

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях выразил благодарность жителям столицы и Главе Башкирии Радию Хабирову за поддержку в работе.

«Получил сообщение с итогами национального рейтинга мэров. На самом деле, у нас сейчас достаточно задач: отопительный сезон, завершение благоустроительного сезона, подготовка к зиме, посадка деревьев. Работы много, поэтому почитал статью и пошел работать дальше. Тем более, как говорит Радий Фаритович (руководитель республики Радий Хабиров — прим. ред.), в полночь все заслуги обнуляются. Без всесторонней поддержки жителей, помощи Радия Фаритовича столица не получила бы те изменения, которые мы видим. Двигаемся дальше, а оценку моей работе дадут уфимцы», — написал Мавлиев.

Также градоначальник добавил, что он завершил поездки в Курск и Белгород, куда по поручению Главы РБ доставили большой гуманитарный конвой. Как ранее сообщал «Башинформ», в Курске республика передала для военнослужащих 200 дронов и УАЗик.

Напомним, также Главы администраций Уфы и Белгорода подписали соглашение о сотрудничестве.