Главы администраций Уфы и Белгорода подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в рамках рабочей поездки посетил Белгород. Сюда был доставлен гуманитарный конвой. В его составе все самое необходимое — тёплые вещи, одежда, обувь, вода, продукты, средства гигиены.

«С главой администрации Белгорода Валентином Демидовым подписали соглашение о сотрудничестве. Между Уфой и Белгородом давно сложились дружественные и деловые взаимоотношения. Сегодня нам есть что перенять друг у друга, — написал в своем телеграм-канале Ратмир Мавлиев. — Будем и дальше работать сообща. Желаю нашим городам плодотворного сотрудничества во благо процветания нашего Отечества! Скорейшего мира и Победы!»

Ранее в Курске мэр Уфы передал для военнослужащих 200 дронов и УАЗик.