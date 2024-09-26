Политологи назвали назначение Лилии Гумеровой полезным для Башкирии

Накануне стало известно, что сенатор от Башкирии Лилия Гумерова назначена председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Лилия Гумерова представляет Башкирию в Совфеде с 2014 года, а с 2019 года возглавляет профильный комитет. Как ранее сообщал «Башинформ», члены комитета единогласно поддержали кандидатуру Гумеровой, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сенатор заслужила такую поддержку и отношение своим упорным трудом и упорством в достижении целей.

«Для меня огромная честь и ответственность представлять республику в Совете Федерации. Я искренне признательна Главе Башкирии Радию Фаритовичу Хабирову и председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. Сегодня республика активно участвует во всех федеральных проектах, в том числе в сфере образования, науки и культуры. Президентом страны поставлены масштабные задачи по ремонту и строительству детских садов, школ, средних профессиональных учебных заведений. Надеюсь, что теперь мы с удвоенной силой будем участвовать в проектах, побеждать. А это значит, что у нас появится качественно новая инфраструктура в сфере образования и культуры», – прокомментировала свое назначение Лилия Гумерова.

Эксперты полагают, что продолжение работы Лилии Гумеровой в качестве председателя профильного комитета Совфеда поможет в дальнейшей реализации значимых для республики проектов в сфере образования, науки и культуры. В немалой степени этому будут способствовать ее лоббистские возможности, на что также указывают политологи.

Политолог Арсен Шаяхметов отмечает, что Лилия Гумерова показала свою востребованность в командах Радия Хабирова и Валентины Матвиенко. Она работает в Совете Федерации уже 10 лет и, вероятнее всего, в ближайшие 5 лет продолжит эту работу.

«Переизбрание Лилии Гумеровой председателем комитета – еще одно свидетельство того, что она является одним из главных лоббистов отрасли – не случайно республика активно участвует в крупных федеральных программах по ремонту и оснащению учреждений СПО, школ, модернизации вузов в рамках «Приоритета-2030», получила гранты на открытие новых лабораторий в межвузовском кампусе Евразийского НОЦ и др. Причем по ряду направлений, например, капремонт школ, получено максимальное финансирование. Это свидетельство того, что интересы региона в этой сфере продвигаются качественно. К тому же, получив значительный опыт, Лилия Гумерова продвигает и другие культурные проекты – форум регионов России и Беларуси, Фольклориада и другие мероприятия тоже прошли при её активном участии. Начинается реализация программы модернизации детских садов. Радий Хабиров не раз заявлял, что лоббистская активность – важнейший критерий его кадровых назначений. В образовании и культуре республика, очевидно, находит точки роста», – считает Арсен Шаяхметов.

Плюсы, которые получит Башкирия от переназначения Лилии Гумеровой, называет политолог, член Общественной палаты РБ Тимур Валитов.

«Лилия Салаватовна имеет огромный опыт, она работала на разных уровнях власти, начиная с муниципального. Благодаря профессионализму у нее сложились в Совете Федерации хорошие взаимоотношения с профильными ведомствами. Она обладает лоббистскими возможностями, что безусловно является большим плюсом для республики. Сегодня Башкирия является лидером по капитальному ремонту школ, в этом есть и заслуга Лилии Салаватовны. Хочется отметить идущее масштабное обновление материально-технической базы наших ссузов, в чем тоже есть личный вклад нашей землячки», – отметил Тимур Валитов.