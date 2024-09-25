Сенатор от Башкирии возглавит комитет Совфеда по науке, образованию и культуре

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре переизбрал председателем комитета Лилию Гумерову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комитете.

Отмечается, что члены комитета поддержали кандидатуру Гумеровой единогласно. Это решение должен утвердить Совет Федерации на пленарном заседании.

Напомним, что Лилия Гумерова возглавляла профильный комитет с 2019 года. Ранее «Башинформ» сообщал, что 12 сентября указом Главы Башкирии она наделена полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Башкирии в Совете Федерации.