Стала известна судьба сенатора из Башкирии

12 сентября указом Главы Башкирии Лилия Гумерова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Башкирии в Совете Федерации. Указ об этом подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. Решение принято в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

Ранее Лилия Гумерова была наделена полномочиями сенатора в сентябре 2019 года, о чем сообщал «Башинформ». Лилия Гумерова родилась 16 декабря 1972 года в Учалах. Окончила Башкирский государственный педагогический институт, Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте РБ.

Трудовую деятельность начала в 1994 году в средней школе № 10 г. Учалы, где работала педагогом-психологом.

В 2001–2005 годах – специалист 1 категории, и.о. заведующего информационно-аналитическим отделом, заместитель начальника отдела по работе с населением и кадрами, начальник информационно-аналитического отдела, заместитель главы администрации г. Учалы и Учалинского района РБ по социальным вопросам.

В 2006–2007 годах – заместитель главы администрации Учалинского района по социальным вопросам и кадрам.

В 2007–2010 годах – заведующая отделом социального развития, здравоохранения, труда и занятости населения аппарата правительства РБ.

В 2010–2011 годах – уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии.

В 2011–2012 годах – заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая РБ.

В 2012–2014 годах – заместитель премьер-министра правительства РБ.

Лилия Гумерова является членом Совета Федерации с 2014 года. В 2016–2019 годах – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. С 2019 года – председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Награждена орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.