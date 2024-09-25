Лилия Гумерова назначена председателем комитета Совета Федерации

Председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре назначена Лилия Гумерова. Такое решение поддержали сенаторы на пленарном заседании Совфеда 25 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Проект этого постановления внес комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что сегодня состоялось заседание этого комитета, на котором единогласно его председателем была избрана Лилия Гумерова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сенатор заслужила такую поддержку и отношение своим упорным трудом и упорством в достижении целей.

Лилия Гумерова представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Республики Башкортостан с 2014 года. Ранее она занимала должность заместителя премьер-министра регионального правительства.

Сенатор окончила Башкирский государственный педагогический институт и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики, является кандидатом педагогических наук.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Лилии Гумеровой на пост сенатора РФ от Башкирии поддержала Матвиенко.