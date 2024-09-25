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25 Сентября , 17:03

Отчеты управляющих компаний в России станут максимально публичными 

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки в Жилищный кодекс РФ об отчете управляющих компаний перед жителями многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

После принятия поправок в жилищном законодательстве появится единая форма годового отчета управляющих компаний перед жителями многоквартирных домов, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

«Это позволит сделать деятельность управляющих компаний прозрачнее, а их отчеты — максимально публичными. Сейчас требования к форме таких ежегодных обязательных отчетов перед жильцами отсутствуют, что затрудняет получение ими объективной информации о стоимости и качестве проведенных УК работ, — заявил он. — Скрывать обязательные сведения уже не получится, а значит, гражданам станет проще контролировать, на что потрачены их средства». 

Как сообщал ранее Башинформ, в Стерлитамаке жильцам многоквартирного дома на улице Артема, 140 помогли сменить управляющую организацию. 

Автор:Галина Бахшиева
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