Глава Башкирии поблагодарил Михаила Швыдкого

Радий Хабиров в своих соцсетях поблагодарил спецпредставителя Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого «за высокую оценку нашей работы и решение провести у нас в Уфе форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ, который мы приняли на прошлой неделе».

Как подчеркнул Радий Хабиров, этот форум действительно работает на сохранение единого культурного пространства стран Содружества.

«Даже в непростые времена важно помнить и хранить свою историю», — убежден Глава Башкирии.

Михаил Швыдкой на страницах «Российской газеты» рассказал, как в Башкирии сохраняют историческое наследие. Выступая на форуме в Уфе, он особо подчеркнул «уникальный феномен сопряжения различных этносов» и «абсолютно доброжелательную, толерантную обстановку».

XVII Международный форум творческой и научной интеллигенции состоялся в Уфе 16–19 сентября. В России мероприятие проводилось в четвёртый раз. В нём приняли участие около 200 представителей стран Содружества.