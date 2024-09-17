Михаил Швыдкой заявил о феномене Башкортостана

В России есть центры культурные, мощные, сильные, яркие, но нам хотелось привести наших коллег из стран содружества в Башкортостан по одной существенной причине. Башкортостан – это место где издревле, испокон веку, в данном случае, последние там 400 лет, 450, вместе жили народы разных этносов. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который сегодня начал свою работу в Уфе сказал специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«В этом смысле Башкортостан представляет такой уникальный феномен близости и единого проживания славян, тюрков, коренных этносов, которые жили там в Поволжье, в Уральских горах и так далее. Вот это сопряжение различных этносов и абсолютно доброжелательная толерантная обстановка. Нам было важно показать нашим коллегам особенно сегодня, когда остро стоит вопрос о мигрантах, о том, как меняются, как бы границы, когда остро стоит вопрос о противостоянии культур, нам очень важно было показать, что в России, в Башкортостане этой проблемы нет.

В Башкортостане нет проблемы межэтнического общения, в Башкортостане в принципе этой проблемы нет. И мне кажется, что мы сделали очень правильный выбор. Уфа традиционно очень мощный, культурный, образовательный научный центр. Прекрасные университеты здесь. учреждения культуры, причем, самые разные от филармонии и национального театра, до Молодежного театра, татарского театра. Тут много разных учреждений и культур, которые тоже живут очень органично и у вас много молодых ребят в этих учреждениях культуры. У вас хорошее образование, куда стремятся и приезжают граждане из разных стран. Понятно, что в Башкортостане очень серьёзно занимаются проблемами русского языка и Башкортостан патронирует, курирует изучение русского языка за рубежом, в частности в Таджикистане. Тут много причин, по которым нам хотелось показать этот прекрасный край и это прекрасный город. Я думаю, что мы сделали очень правильный выбор», - отметил Михаил Швыдкой.