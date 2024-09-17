Глава Башкирии встретился с участниками форума стран СНГ

Глава Башкортостана Радий Хабиров 17 сентября встретился в Уфе с участниками XVII форума творческой и научной интеллигенции стран Содружества Независимых Государств (СНГ), который продлится в республике до 19 сентября.

На повестке — вопросы развития международного гуманитарного сотрудничества.

В обсуждении приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РФ, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) Полад Бюльбюль оглы, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления МФГС Михаил Швыдкой и другие представители творческой и научной интеллигенции стран Содружества.

Радий Хабиров выразил благодарность участникам форума и представителям МФГС за активную работу по международной консолидации творческих деятелей и ученых. Руководитель региона отметил, что выбор Уфы в качестве площадки для проведения мероприятия подчёркивает связь между народами.

«Символично, что именно Башкортостан принимает представительный форум, посвященный диалогу культур, — сказал Радий Хабиров. — Исторически наш край являет собой яркий пример мирного сосуществования представителей разных национальностей, взаимообогащения культур, языков, цивилизаций».

Глава республики также рассказал о том, как преобразилась столица Башкортостана к своему 450-летию, которое отметили в 2024 году, о новых объектах и достопримечательностях.

Посол Азербайджана в России, председатель правления МФГС Полад Бюльбюль оглы выразил благодарность Радию Хабирову за то, что Уфа стала площадкой для проведения международного мероприятия.

«Столица Башкортостана — очень культурный город со славной историей. Нужно, чтобы жители стран СНГ видели, как развиваются не только Москва и Санкт-Петербург. Например, в Уфе за пять лет произошло много положительных изменений», — сказал Полад Бюльбюль оглы.

Символичность выбора Уфы в качестве площадки для проведения форума отметил и спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления МФГС Михаил Швыдкой.

«В Башкортостане развивается очень много направлений, в том числе в сфере креативных индустрий, художественного творчества, туризма. Для наших партнеров из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана важно это всё понять и прочувствовать. Уфу мы выбрали, потому что нам хотелось показать достижения республики в сфере гуманитарного сотрудничества», — подчеркнул Михаил Швыдкой.

Гостеприимство и богатые культурные традиции Башкортостана подчеркнул и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

«Уфа преображается год от года, становится всё краше, совершенно потрясающий город. Я счастлив здесь находиться», — сказал Михаил Гусман.

Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ — крупнейшее ежегодное гуманитарное мероприятие на пространстве Содружества Независимых Государств.

Тема форума, который сейчас проходит в Уфе — «Содружество Независимых Государств: общие ценности и многообразие культур».

На пленарных заседаниях и в профильных секциях более 260 деятелей науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия: новые форматы сотрудничества в образовательной сфере, волонтерство, как ресурс развития общества, интеграционные процессы в формировании межкультурного диалога.

На полях форума состоятся встречи руководителей профильных гуманитарных объединений СНГ. Круглые столы проведут кинематографисты, руководители творческих вузов, специалисты по организации инклюзивных проектов.

Отдельная встреча будет посвящена подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кульминацией станет торжественная церемония награждения лауреатов главной Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества», которая присуждается за выдающиеся достижения в сфере искусства, науки и образования. Свои награды получат и лауреаты молодежной премии СНГ «Содружество дебютов».

В рамках культурной программы Форума состоится выступление Молодежного симфонического оркестра СНГ. Создание оркестра — один из знаковых проектов МФГС. Коллектив впервые был собран в 2007 году. В его состав традиционно входят молодые музыканты стран Содружества, победители престижных музыкальных конкурсов. В разные годы оркестром руководили известные дирижеры Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Василий Валитов. На этот раз оркестр возглавит народный артист России, лауреат премии «Звезды Содружества» Сергей Скрипка.

Как сообщал Башинформ, сегодня на Советской площади Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и участники XVII форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ возложили цветы к памятнику Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.



Справочно.

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) действует на основании договора от 25 мая 2006 года, к которому присоединились девять государств-участников СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан. В деятельности МФГС участвует Туркменистан.

Цель деятельности Фонда — содействие развитию общего гуманитарного пространства и межкультурного диалога в Содружестве путем поддержки и реализации совместных многосторонних мероприятий (проектов) в области культуры, образования, науки, сохранения культурного наследия, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма, молодежных инициатив.