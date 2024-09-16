Хабиров поручил согласовать кандидатуры министров Башкирии в Москве

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал свой указ о продолжении работы правительства до формирования нового состава.

«Чтобы у нас не было никакого вакуума в управленческой деятельности, правительство сохранит свою преемственность. Прошу продолжать работу. Как работали, так и работаем», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Как пояснил Радий Хабиров, в соответствии с федеральным законодательством, большинство отраслевых руководителей должны пройти согласование с федеральными органами исполнительной власти.

«Поручаю начать эту работу, — сказал Радий Хабиров премьер-министру Башкирии Андрею Назарову. — Она займет определенное время. Продолжайте работать, двигайтесь дальше».

Как сообщал Башинформ, 12 сентября 2024 года Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о продолжении выполнения своих обязанностей республиканским правительством до формирования нового правительства РБ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.