Глава Башкирии предложил смотреть вперед и работать дальше

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил не оглядываться назад, двигаться вперед и работать дальше.

«Выборы закончились. Всё, эту страницу перевернули и забыли. Все на местах есть: Глава, действующее правительство, — подчеркнул Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе. — Перед выборами мы довольно долго, предметно рассказывали людям о каких-то наших достижениях. Эту страничку тоже закрываем, предлагаю больше не возвращаться. Что называется, было и было».

Руководитель республики предложил всем ориентироваться на то, что есть впереди.

«Я мудрую фразу недавно прочел. Она звучит примерно так: первыми сломались те, кто думал, что это скоро закончится. Вторыми сломались те, кто подумал, что это никогда не закончится. И только те, кто сосредоточился на решении актуальных вопросов, чтобы выжить и двигаться вперед, остались в здравии. Поэтому назад не смотрим. Смотрим только вперед. Просто выполняем свою работу эффективно и ответственно», — заключил Радий Хабиров.

Как сообщал Башинформ, 12 сентября Радий Хабиров, вступая в должность Главы Башкирии, озвучил планы и задачи региона до 2030 года.

Радий Хабиров дал следующие поручения правительству:

- довести к 2030 году объём валового регионального продукта до 3,5 трлн рублей, а с учётом высокого потенциала нашей экономики – до 4 трлн рублей;

- обеспечить ежегодный рост промышленности не менее чем на пять процентов;

- довести ежегодный объём инвестиций до 1,25 трлн рублей, сейчас этот показатель составляет 620 млрд рублей;

- увеличить ежегодный объём ввода жилья до 4 млн кв. м. Обеспечить при поддержке федерального центра строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для застройки территорий Забелья и Зауфимья;

- завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Навести порядок во всех поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта;

Ряд важных задач касался сферы дорожного строительства:

- увеличить долю соответствующих нормативу автомобильных дорог федерального значения, крупнейших агломераций и опорной сети не менее чем до 85 процентов, а регионального/межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов;

- приступить к проектированию и началу строительства железнодорожной ветки Сибай–Подольск–Новорудная;

- завершить реконструкцию трассы Р-240 на обходе Стерлитамака с расширением до четырёх полос;

- завершить проект «Южные ворота» и приступить к строительству Южного обхода с мостом через реку Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон»;

- начать реализацию проекта по развитию Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дёма–Иглино;

- в продолжение проекта «Восточный выезд» соединить тоннель через улицу Галле с трассой М-7.

В сфере культуры стоит задача – в течение пяти лет завершить реконструкцию Госцирка, приступить к строительству Дома науки и культуры Башкортостана. Кроме того, в Башкирии продолжится дальнейшее укрепление базы спортивной отрасли – планируется построить легкоатлетический манеж, Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Продолжится строительство ФОКов и бассейнов в тех муниципалитетах, где их ещё нет.

Продолжится укрепление инфраструктуры сферы образования. За пять лет республика должна завершить программу модернизации школ, принять участие в стартующей в следующем году программе капитального ремонта детских садов, продолжить программу ремонта и оснащения колледжей. В 2024 году будут сданы Геномный центр и «Школа-21», а в ближайшие три года должен принять первых студентов межвузовский студенческий кампус. Радий Хабиров поручил правительству принять активное участие в федеральной программе капитального ремонта общежитий, обеспечить комфортные условия для проживания студентов всех вузов республики.

Башкирия приступает к реализации своей программы научно-технологического развития. В связи с этим планируется увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Республика запустит не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, разработает и передаст в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по приоритетным направлениям: фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии.

Кроме того, республика продолжит поддержку науки: улучшать жилищные условия молодых учёных, создавать мега- и молодёжные лаборатории, привлекать к разработкам ведущих специалистов. Задача Башкирии - сохранить лидирующие позиции Евразийского НОЦ в российском рейтинге.