Завершилась торжественная церемония инаугурации Главы Башкирии

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Башкортостан «О Главе Республики Башкортостан» специальный экземпляр Государственного флага РБ и специальный экземпляр текста Конституции республики на государственных языках переданы вступившему в должность Главе Башкирии Радию Хабирову. Их установят в его рабочем кабинете.

В завершение церемонии инаугурации Главы Башкирии духовой оркестр исполняет торжественный марш.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев от имени участников торжественной церемонии и всех жителей республики поздравил Радия Хабирова со вступлением в должность. Звучат аплодисменты.

Константин Толкачев объявляет торжественную церемонию вступления в должность Главы Башкирии Радия Хабирова закрытой. Звучит Государственный гимн РФ и Государственный гимн РБ.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как проходила церемония инаугурации Главы Башкирии.