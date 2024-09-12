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12 Сентября , 10:08

Церемонию инаугурации Главы Башкортостана ведет Константин Толкачев

В Уфе началась торжественная церемония инаугурации Главы Республики Башкортостан. Ведет церемонию председатель Государственного собрания – Курултая РБ Константин Толкачев.

- Уважаемые участники торжественной церемонии! Мы с вами являемся свидетелями важного общественно-политического события – вступления в должность Главы Республики Башкортостан, Это событие во многом определит историю, тенденции развития республики на ближайшие годы, - сказал спикер парламента. - В соответствии с Конституцией Башкортостана Глава республики гарантирует реализацию прав и свобод человека и гражданина, защищает экономические и политические интересы Республики Башкортостан, обеспечивает законность и правопорядок на ее территории, определяет основные направления социально-экономического развития региона. 8 сентября 2024 года на должность Главы Башкортостана избран Радий Фаритович Хабиров. 

На церемонии инаугурации сегодня присутствуют полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, избранный Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, члены Центральной избирательной комиссии РБ, сенаторы Российской Федерации и депутаты Госдумы Федерального собрания РФ, депутаты Госсобрания – Курултая республики, члены правительства РБ, главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов, члены Конституционного совета, руководители территориальных органов федеральных ведомств и республиканских органов исполнительной власти, руководители правоохранительных и судебных органов, председатели советов и главы администраций муниципальных районов и городских округов, доверенные лица кандидата на должность Главы республики, представители трудовых коллективов, общественных организаций, традиционных конфессий, научной и творческой интеллигенции республики.

Торжественная церемония вступления в должность Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова объявлена открытой. Исполняются Государственный гимн Российской Федерации и Государственный гимн Республики Башкортостан.

В зал внесен специальный экземпляр Государственного флага Республики Башкортостан и специальный экземпляр официального текста Конституции Республики Башкортостан на государственных языках.

Константин Толкачев предоставил слово председателю Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Азату Галимханову.

- В соответствии со статьей 84 Кодекса Республики Башкортостан о выборах Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан определила результаты выборов Главы Республики Башкортостан 8 сентября 2024 года, - сказал Азат Галимханов. - В выборах приняли участие 2 млн 153 тыс 513 избирателей, что составляет 72,34% от числа включенных в списки избирателей. За Радия Фаритовича Хабирова проголосовали 1 млн 724 тыс 962 избирателя, или 80,21% от числа проголосовавших. Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан признала выборы Главы Республики Башкортостан 8  сентября 2024 года состоявшимися и действительными. Она установила, что Главой Республики Башкортостан избран Радий Фаритович Хабиров.

Автор:Лейла Аралбаева
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