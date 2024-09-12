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12 Сентября , 10:37

Глава Башкирии поблагодарил всех за оказанное доверие

Радий Хабиров, вступая сегодня в должность Главы Башкортостана, выразил всем искреннюю благодарность за доверие, оказанное ему на выборах.

Как подчеркнул в ходе инаугурации Радий Хабиров, результаты состоявшихся выборов — это не что иное, как результат высокой оценки работы управленческой команды всех уровней, масштабной деятельности по повышению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы, благоустройству городов и сел, укреплению позиции Башкортостана, как одного из ведущих регионов страны.

- Я благодарю Президента России Владимира Путина, который оказал мне доверие и поддержал мое выдвижение на пост Главы Башкортостана. Самое главное, все эти годы Владимир Путин активно помогал в реализации важных начинаний в нашей республике, оказывал определяющее влияние на развитие всех сторон ее жизни, — заявил Радий Хабиров в ходе  церемонии инаугурации.

Он также отдельно поблагодарил участников специальной военной операции, которые сейчас защищают родину.

«Башкортостан гордится вами. Желаем вам вернуться живыми и здоровыми, ждем вас с победой», — сказал Радий Хабиров.

Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкирии набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.

Автор:Галина Бахшиева
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