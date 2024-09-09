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9 Сентября , 15:28

Минфин Башкирии отметил 105-летие

соцсети Андрея Назарова
Фото:соцсети Андрея Назарова

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях сообщил о праздновании 105-летия со дня образования министерства финансов РБ и Дня финансиста, в канун которых состоялось торжественное заседание.

«Работа финансистов, с одной стороны, связана с цифрами и расчетами. С другой — с судьбами людей, которые за этими цифрами стоят. Зарплаты бюджетникам, выплаты малоимущим, субсидии многодетным, строительство школ, оснащение больниц, ремонт дорог — и все нужно правильно просчитать, спрогнозировать и направить денежные потоки туда, где это нужнее всего. Финансовая система играет важнейшую роль в жизни общества и в бюджетной устойчивости региона. Наш финансовый блок встречает значимую дату с хорошим исполнением бюджета. За последние пять лет доходы и расходы консолидированного бюджета Башкортостана выросли на 100 млрд рублей — с 240 млрд рублей в 2019 году до 339 млрд рублей в 2023 году. Благодаря квалифицированной работе наших специалистов возрастает объем финансовой помощи из федерального бюджета. Сейчас он превышает 80 млрд рублей», — написал Назаров.

Председатель республиканского кабмина отметил, что регион много лет входит в группу субъектов с надлежащим качеством управления финансами. Так, по оценке агентства «Эксперт РА» и минфина РФ, Башкирия относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

«Главное же достижение — это направленность каждого бюджетного рубля на процветание республики. Благодаря такой слаженной работе мы полноценно и своевременно исполняем все наши социальные обязательства. Помогаем бизнесу. Обеспечиваем устойчивое развитие республики в условиях внешнего санкционного давления. Действенно поддерживаем участников специальной военной операции и членов их семей. И учиться есть у кого. В Башкортостане целые семьи преданы профессии финансиста. Династия Казанцевых награждена в общей сложности 53 наградами. Династия Юмагужиных насчитывает три поколения финансистов с общим трудовым стажем более 93 лет! Уже 105 лет республиканское финансовое ведомство бережно хранит лучшие традиции, приумножает богатейший опыт, находясь на острие управленческого прогресса. Уверен, что компетентное сообщество республиканских финансистов, а это более 2 тысяч специалистов по всей республике, успешно справится с самыми сложными вызовами современности. Впереди много работы», — подчеркнул Назаров.

Ранее стало известно. что социальный заказ с 2025 года будет действовать по всей стране без ограничений.

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