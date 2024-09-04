Социальный заказ с 2025 года будет действовать по всей стране без ограничений. Законопроект об этом одобрен на заседании правительства России, сообщает пресс-служба минфина РФ.

Возможность реализации соцзаказа на всей территории России обоснована успешными результатами апробации указанного механизма с 2020 по 2024 годы:

расширилась практика применения конкурентных способов отбора исполнителей,

в 8 раз выросла доля негосударственных исполнителей, оказывающих бюджетные услуги;

с 16 до 38 увеличилось количество задействованных регионов в сфере социального заказа, а с учетом направления «Дополнительное образование» — до 84.

Согласно проведенной оценке результатов реализации соцзаказа, итоговый уровень удовлетворенности населения составил 91,7%. В связи с этим предлагается распространить действие механизма по всей России с 1 января 2025 года.



Теперь высшим исполнительным органам субъектов страны и местным администрациям предоставлено право самостоятельно принимать решения об использовании соцзаказа при организации бюджетных услуг.



При этом отраслевыми федеральными законами или законом о соцзаказе может быть установлена обязательность его применения в отраслях соцсферы или применения конкретного способа определения исполнителей для организации оказания услуг.



В соответствии с принятыми правительством России поправками, действие механизма будет реализовано по 6 социальным сферам без ограничений: образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм.