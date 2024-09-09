Эксперты проанализировали программы кандидатов на пост Главы Башкирии

Кандидат политических наук Николай Евдокимов и старший научный сотрудник института стратегических исследований Академии наук РБ Александр Кобыскан 8 сентября в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» высказались по поводу особенностей программ кандидатов на должность руководителя республики.

По словам Александра Кобыскана, программы отличались по содержанию, объему и по аудитории, на которую были направлены. При этом, специфика выборов такая, что кандидаты выдвигались от политических партий и придерживались их линий.

«Те тезисы, которые задавались на федеральном уровне, они же ретранслировались и в региональных программах. Вызывало удивление, что в двух программах кандидатов — Ивана Сухарева и Артура Шайнурова — присутствовали пункты, касающиеся больше федерального уровня, а не регионального. Это немножко странно на региональных выборах. Например, пункт про механизм распределения бюджета. У «эсеров» — общие пункты, касающиеся социальной справедливости во всех направлениях, которым не хватало детализации. У „Новых людей“ присутствовали элементы популизма, но были и содержательные моменты, касающиеся экономики, а также приземленные инициативы. Про программу кандидата Радия Хабирова можно день говорить — она самая большая», — сказал Александр Кобыскан.

Политолог подчеркнул, что избиратель стал прагматичным и будет искать пользу в том, что предлагает кандидат. Что касается результатов экзитполов, то по мнению Александра Кобыскана, первое место соответствует проведенной кампании и оценке избирательной программы, которая коррелируется с национальными приоритетами развития России. На втором месте - сам бренд КПРФ, так как у самого кандидата узнаваемость больше городская. На третьем могут быть как Ильшат Тимерьянов, так и Иван Сухарев. Разница может быть минимальной.

Николай Евдокимов считает, что популизм для избирательной кампании — это нормально для политических партий. Так, кандидат заявляет о своей идентификации с партийной программой.

«Любая программа имеет моменты популизма. В этом нет ничего страшного — это форма привлечения внимания избирателей. Не секрет, что узнаваемость большинства кандидатов невысока, а узнаваемость партии выше. Им нужно было показать связь со своей партией. Поэтому в их программах — опора на федеральные программы. Что меня разочаровало, так это слабая привязка к региону», — подчеркнул Николай Евдокимов.

Он также добавил, что партиям нужно искать новые смыслы для избирателей. Николай Евдокимов считает, что у КПРФ электорат стабильный — скорее всего, по предварительным результатам, у их кандидата второе место, а третье и четвертое место — у кандидатов от «Новых людей» и ЛДПР.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по первым данным ЦИК России, Радий Хабиров лидирует в голосовании на выборах Главы Башкирии с результатом 72,85%.