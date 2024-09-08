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8 Сентября , 12:21
ВЫБОРЫ-2024

Жители деревни в Башкирии показали 74% явку на выборах

telegram-канал администрации Аскинского района РБ
Фото:telegram-канал администрации Аскинского района РБ

Жители деревни Кшлау-Елга Аскинского района активно участвуют в голосовании на выборах Главы Башкирии. Там свой выбор сделали уже 74% жителей, сообщает администрация района.

«Избирательный участок № 931 я посетила вместе с детьми и сделала свой выбор за светлое будущее своей республики. Детям очень интересен избирательный процесс. Очень радует, что гражданская ответственность формируется именно в семье», – отметила местная жительница Оксана Ахметова.

Также в администрации сообщили, что по состоянию на 10.00 8 сентября явка избирателей достигла 72%. Ранее «Башинформ» писал о том, что по итогам первых двух дней явка в целом по Башкирии составила 51%.

Автор:Ляйсан Закирова
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