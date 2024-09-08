Явка на выборах в Башкирии составила более 51 процента

Накануне на 20.00 явка на выборах, по данным территориальных избирательных комиссий, составила более 51 процента. Об этом на брифинге заявил председатель ЦИК РБ Азат Галимханов.

– 8 сентября, в третий завершающий день голосования в восемь часов утра все участки открылись, все работают в штатном режиме. Будем надеяться, что сегодняшний день голосования пройдет спокойно, – сказал спикер. – В 20.00 участки будут закрыты.

Председатель ЦИК отметил, что вопросам безопасности уделяется большое внимание. Все участковые избирательные комиссии были проверены сотрудниками МВД, МЧС на предмет защищенности и пожарной безопасности. Сотрудники полиции, а также сотрудники участковых избирательных комиссий получили инструкции на случай того, как они действуют в нештатных ситуациях.