Новости Башкортостана и Уфы
89.82
0
99.72
0
71.06
-1.63
16+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
8 Сентября , 08:47
ВЫБОРЫ-2024

Явка на выборах в Башкирии составила более 51 процента

автор
Фото:автор

Накануне на 20.00 явка на выборах, по данным территориальных избирательных комиссий, составила более 51 процента. Об этом на брифинге заявил председатель ЦИК РБ Азат Галимханов.

– 8 сентября, в третий завершающий день голосования в восемь часов утра все участки открылись, все работают в штатном режиме. Будем надеяться, что сегодняшний день голосования пройдет спокойно, – сказал спикер. – В 20.00 участки будут закрыты.

Председатель ЦИК отметил, что вопросам безопасности уделяется большое внимание. Все участковые избирательные комиссии были проверены сотрудниками МВД, МЧС на предмет защищенности и пожарной безопасности. Сотрудники полиции, а также сотрудники участковых избирательных комиссий получили инструкции на случай того, как они действуют в нештатных ситуациях.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru