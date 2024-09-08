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8 Сентября , 13:38

В Уфе эксперты высказались о трехдневном формате выборов

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Многодневный формат, который мы видим в эту кампанию, уже достаточно устоявшийся. Такой же формат мы наблюдали и в марте 2024 года на выборах главы государства, хотя изначально переходили к нему в связи с пандемией коронавируса. Но плюсы перевесили и теперь, действительно, этот формат используется. Надо сказать, что, прежде всего, это удобно людям, потому что каждый может спланировать свои выходные без необходимости похода на избирательный участок. Взять хотя бы студентов: многие из них еще до начала занятий в пятницу изъявили желание проголосовать», — отметил в ходе брифинга в Общественном пресс-центре старший научный сотрудник Института стратегических исследований АН РБ Александр Кобыскан.

Ученый также обратил внимание, что выборы в регионе проходят спокойно, даже празднично.

«В отдельных селах люди идут на выборы с гармошкой, с песнями, на лошадях. Также хочу отметить, что сложилась традиция, вот эта атмосфера праздника на некоторых участках. Она укрепляется за счёт костюмированного элемента, например, мы видели голосующих в костюме тираннозавра, в костюме миньонов и т. д. То есть для большинства выборы — это не какой-то сложный долг, а участие в общественной жизни», — высказал он свое мнение.

Председатель Совета молодых политологов РБ Вильдан Исянгильдин также считает, что формат трехдневного голосования показывает свою состоятельность.

«Те тренды, которые мы наблюдали, в том числе и в нашей республике в марте этого года, показывали, что наиболее универсальный формат — это пятница, суббота, воскресенье. Когда мы общались с избирателями буквально в первый день голосования, многие отмечали, что пятница — это наиболее активный день. Это показала и явка почти в 30%. Те цифры по явке, которые мы видим сегодня, выше 50%, говорят о том, что регион традиционно обладает довольно высокой электоральной активностью по сравнению с другими субъектами. Тем самым Башкирия сохраняет за собой статус одного из самых активных регионов, который проводит довольно планомерно и качественно интеграционный процесс, максимально комфортный для жителей», – прокомментировал спикер.

Ранее «Башинформ» писал о том, что по итогам первых двух дней явка в целом по Башкирии составила 51%.

Автор:Альфия Аглиуллина
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