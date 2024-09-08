В полдень 8 сентября явка на выборах Главы Башкирии составила 59%

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан на 12 часов 8 сентября, в республике проголосовал 1 758 201 избиратель, что составляет 59,08% от числа избирателей, внесенных в списки для голосования.

Напомним, сегодня заключительный день голосования на выборах Главы Башкирии. Ровно в 8.00 в регионе открылись более 3 тысяч избирательных участков. Проголосовать в них можно будет до 20.00.

Также для избирателей работает телефон горячей линии: 8-800-347-54-54.

Все три дня среди избирателей Башкирии разыгрывают более 330 ценных призов в рамках традиционной акции «Рахмат», в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.