В Башкирии жалоб на проведение выборов получено не было

«В call-центр Общественной палаты РБ за время выборов Главы Башкирии поступило 38 обращений из разных населенных пунктов республики, – сообщил член общественного штаба по наблюдению за выборами Святослав Попов. – Все они носят технический характер. Люди уточняют свою участковую избирательную комиссию, можно ли проголосовать по водительскому удостоверению, о голосовании на дому и по поводу открепительных удостоверений. На все вопросы были даны ответы. Жалоб на ход выборов получено не было. Наши специалисты также консультируют граждан по проведению акции «Рахмат».

На количество обращений влияет тот факт, что не так давно у нас были выборы главы государства и люди начинают к ним привыкать. Территориальные и участковые избирательные комиссии также делают выводы и работают над исправлением выявленных недостатков.

Отмечу, что консультации по теме проведения выборов в call-центре можно получить как на русском, так и на башкирском языке. Вся информация по голосованию есть в открытом доступе, но некоторые граждане предпочитают получать квалифицированные консультации. Это касается не только наших пожилых избирателей, но и представителей всех возрастов.

Напоминаю, что call-центр Общественной палаты РБ работает с 8 до 20 часов. Обратиться можно по телефону 218-16-84».

Ранее «Башинформ» писал о том, что по итогам первых двух дней явка в целом по Башкирии составила 51%.